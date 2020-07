أداء مخيب جدًا ومستوى متواضع للغاية ظهر به توتنهام أمام بورنموث مساء الخميس، في مباراة مملة انتهت بالتعادل السلبي على ملعب فيتاليتي ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن بورنموث هذا الموسم من الفرق التي تُعاني في دوامة الهبوط، لكن كتيبة جوزيه مورينيو لم تستطع القيام بأي هجمات أو تشكيل خطورة على مرماهم، ما أثار تعجب الجميع خصوصًا مع مشاركة السبيرز بكامل النجوم وفي مقدمتهم هاري كين.

لم يتمكن توتنهام من تسديد أي كرة على مرمى بورنموث، وهذه هي المرة الأولى التي يعجز فيها فريق عن التسديد على مرمى كتيبة إيدي هاو منذ ميلدسبرة في دوري الدرجة الأولى الممتاز عام 2015.

ليس هذا فحسب، بل إنها المباراة الأولى طوال 186 مباراة لبورنموث في البريميرليج التي لا يُسدد فيها أي كرة على مرماهم، في دلالة على مدى رداءة وضعف خط هجوم توتنهام تحت قيادة مورينيو.

0 - 's 0-0 draw with Spurs was the first time in 186 @premierleague games that the Cherries have faced zero shots on target, while it's the first time a side managed by José Mourinho had no shots on target in a PL match since April 2007 ( v Newcastle). Blank. pic.twitter.com/nU7ZXUDFfC