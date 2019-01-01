مورينيو: الآن يمكننا النظر إلى مقدمة جدول الدوري الإنجليزي!

تصريحات سعيدة من المو..

أثنى جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، على مستوى منافسه ولفرهامبتون، كما كال المديح لمدربه نونو سانتو، معتبرًا أن الفوز اليوم عليه هو شيء كبير وأن السبيرز الآن بمقدورهم النظر إلى مقدمة جدول البريميرليج.

توتنهام حقق انتصارًا صعبًا على ولفرهامبتون بهدفين لهدف، حيث تمكن يان فيرتونخين من جلب الثلاث نقاط للنادي اللندني برأسية في الثواني الأخيرة بعدما تعادل آداما تراوري لأصحاب الأرض وصعّب المباراة على كتيبة المدرب الاستثنائي.

هذه هي الهزيمة الأولى للذئاب على مدار آخر 11 مباراة في الدوري الإنجليزي، حيث انتصروا في 5 وتعادلوا في 6، وهو الأمر الذي جعل مورينيو منتشٍ أكثر بسببه، حيث قال "أنا فخور للغاية بهذا الفوز، على نونو أن يكون فخورًا أيضًا بهذه السلسلة الرائعة.".

كما تابع "إنهم خصم صعب للغاية، لقد قلت يوم الجمعة في المؤتمر الصحفي أنهم أقوياء تكتيكيًا وعقليًا، لذلك كُنّا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لم نتفاجأ. بدأنا جيدًا وسجلنا مبكرًا، كُنّا على وشك إحراز الثاني، ولكن من الصعب عليك أن تقتل مباراة أمام ولفرهامبتون.".

"تعاملنا بصورة جيدة مع روحهم العالية، بعد التعادل حاولوا الفوز، إنهم ليسوا من نوعية الفرق القنوعة بنقطة واحدة ولكننا عرفنا أننا إذا وصلنا إلى مناطقهم فسنسجل، وقد حدث واضطررنا إلى العودة للخلف بشكل لا يصدق في آخر الدقائق."

"لا أعتقد أنهم يلعبون من أجل الأهداف المعلنة من قبلهم، يمكنك أن تسأل نونو، ولفرهامبتون لديه الإمكانات ليذهب بعيدًا وليس فقط أن يتواجد في الستة فرق الأوائل. إنهم فريق رائع ومعهم مدرب رائع وملعبهم رائع، إنه نصر كبير لنا."

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واستطرد "لقد سيطرنا على المباراة على فترات، وعمومًا فإنه من الصعب أن تُهيمن تمامًا عليهم، لديهم تراوري وجوتا وهما قادران على مفاجأتك في لحظة. لقد كانت مباراة جيدة، الحكم كان جيدًا والملعب كذلك، كل شيء كان رائعًا اليوم.".

وأتم "لقد عاش توتنهام عامًا تقريبًا من عدم القدرة على الفوز خارج الأرض في الدوري الإنجليزي، الآن نحن ننتصر في مباراتين متتاليتين خارج الديار في فترة زمنية قصيرة.".

"الآن نحن لا ننظر إلى أسفل ترتيب الدوري الإنجليزي، يمكننا أن نتطلع إلى الأعلى، هذه المباراة كانت استثنائية كنتيجة لخصوصية الخصم."

الجدير بالذكر أن هذا الفوز قد جعل الفارق بين توتنهام وصاحب المركز الرابع، تشيلسي، 3 نقاط فقط، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان الأسبوع المقبل مما يُمهد الطريق للسبيرز للعودة إلى المربع الذهبي حال تحقيق الانتصار.