صحيفة | مورينيو رفض تدريب روما

المدرب لا يراه المشروع المناسب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة إل كورييري ديلو سبورت نقلًا عن مصادر إنجليزية وبرتغالية أن جوزيه مورينيو رفض تدريب روما، إذ لم يره النادي المناسب له.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن أحد الصحفيين في صحيفة ريكورد البرتغالية قال أن روما كان النادي الأول الذي عقد اجتماعًا مع مورينيو للحديث عن تدريبه للفريق الموسم القادم، لكن المدرب البرتغالي رفض العرض.

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الصحفي دنكان كاستل أضاف أن مورينيو لا يرى أن روما هو النادي المناسب له، وأن عودته للتدريب في إيطاليا لن تكون سوى للإنتر الذي سبق أن فاز معه بالثلاثية التاريخية عام 2010.

يُذكر أن دائرة المرشحين لتدريب روما تتضمن أنتونيو كونتي وماركو جامباولو وجيان بييرو جاسبيريني، وقد أقال النادي مدربه أوزيبيو فرانشيسكو هذا الموسم وعين بدلًا منه كلاوديو رانييري حتى نهاية الموسم.