دراكسلر يتوقع بقاء نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان

اللاعبان مطلوبان في ريال مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان بقاء زميليه نيمار وكيليان مبابي في العاصمة الفرنسية الموسم القادم، رغم ارتباطهما القوي بالانتقال إلى ريال مدريد.

وتحدث اللاعب لقناة كانال بلوس قائلًا عن مستقبل اللاعبين "انا لست المدير الرياضي للنادي، لكن إن سألتي فأعتقد أنهما سيبقيان. عملهما لم ينته هنا بعد ولهذا أعتقد أنهما سيبقيان هنا".

اللاعب صاحب الـ25 عامًا أضاف حول مستقبله في فرنسا "لا أعلم إن كان النادي يريد بقائي، لكني منفتح على هذا. لن أمانع إن قرر النادي تجديد عقدي".

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"أنا سعيد جدًا هنا، ليس بسبب المال، بل أحب زملائي اللاعبين وأحب الحياة في باريس كذلك".

يُذكر أن الدولي الألماني انضم لباريس سان جيرمان قادمًا من فولفسبورج عام 2016، وقد أحرز 3 أهداف خلال 23 مباراة هذا الموسم في الليج وان، فيما كان نيمار قد انضم للفريق عام 2017 بعد دفعه قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة وقيمته 222 مليون يورو.