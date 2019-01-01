لوكاكو يُشيد بدفاع مانشستر يونايتد، ويختار لاعب الموسم

الدولي البلجيكي يتحدث عن زميله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد بالمنظومة الدفاعية للفريق، مؤكدًا أنها لا تنال ما تستحقه من الإشادة والتقدير.

ونجح يونايتد في تغيير موسمه بفضل إقالة المدرب جوزيه مورينيو وتعيين أولي جونار سولشار الذي فاز في 11 مباراة من الـ14 التي خاضها مع الفريق وآخرها كان التعادل السلبي مع ليفربول، وقد سجل اللاعبون خلال تلك الفترة 30 هدفًا ولم يقبل ديفيد دي خيا سوى 9 أهداف وقد حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات من الخمسة الأخيرة.

المهاجم البلجيكي يرى أن الهجوم ينال حقه تمامًا من الإعجاب، لكن هذا لا يحدث مع المدافعين، إذ قال "الجميع يتحدث عن تألقنا من الناحية الهجومية، لكننا نؤدي بشكل رائع حقًا في الجانب الدفاعي".

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"كريس سمولينج لعب آخر مباراتين بشكل رائع ولوك شو هو أفضل لاعبي الموسم بالنسبة لي. آشلي يونج يؤدي بمستوً ثابت ودي خيا هو الرقم واحد في العالم في حراسة المرمى. نحن نحاول مساعدة الدفاع من الوسط والهجوم، فعلنا هذا أمام ليفربول، وكل شيء كان لصالح الفريق".

أضاف عن مواجهة المتصدر الأحد الماضي "هناك رغبة دائمة بالفوز في مثل تلك المباريات، لكن بالنسبة لنا فالأمر يتعلق بلعب المباراة بعقلية قوية، خاصة مع الإصابات التي لحقت بالفريق. كان علينا أن نتمتع بالمرونة".

أتم "كان لدينا عدة فرص لكن الأمر كله يتعلق بالقوة الذهنية وبعملنا على عدم الخسارة وتقليل فارق النقاط. أردنا الفوز بالتأكيد، لكن علينا الآن المضي قدمًا والتركيز على مواجهة كريستال بالاس يوم الأربعاء".