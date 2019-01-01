مورينو: ما حدث بيني وبين إنريكي صار من الماضي

الآن أركز فقط على موناكو..

اعتبر روبرت مورينو، المدير الفني الجديد لموناكو، أن ما حدث بينه وبين لويس إنريكي أصبح من الماضي وعليه أن يتركه خلف ظهره ويُركز فقط على مستقبله التدريبي.

وكان مورينو قد عُيِّن مدربًا لموناكو خلفًا للمدرب التاريخي للنادي، ليوناردو جارديم، والذي أُقيل بسبب سوء النتائج، ليقود المدرب الإسباني فريقًا للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

مورينو كان مساعدًا للويس إنريكي في قيادة المنتخب الإسباني في الفترة الأخيرة قبل أن يستقيل إنريكي بسبب الظروف المرضية لابنته، والتي توفيت لاحقًا بعد معاناة مع السرطان.

مورينو خلف إنريكي في تدريب اللا روخا ووصل بهم إلى كأس الأمم الأوروبية، قبل أن يعود إنريكي مجددًا للصورة ويتولى القيادة الفنية للإسبان من جديد، ثم يقوم بنعت مورينو بالـ"خائن".

الحرب الكلامية لم تتوقف بينهما مثل ذلك الحين، ولكن مورينو طالب بأن ينتهي الأمر الآن وقال خلال تقديمه كمدرب لموناكو "قضيت 9 سنوات رائعة معه، أنا فقط أتوجه له بالشكر له.".

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"ما حدث قبل بضعة أسابيع صار من الماضي، لقد كنت مدربًا منذ 28 عامًا، منذ كنت في الرابعة عشر من عمري وقد عملت في المجال، الماضي موجود ولكن عليك أن تتركه خلفك."

كما أضاف "لقد شاركت في تدريب الأندية من قبل، لذا لن تتغير عملياتي فسأتحدث مع اللاعبين وأدرس الخصوم، أنا معتاد على ذلك. كلنا نريد الفوز ونحقق الأفضل للنادي، يجب أن يكون هدفنا الرئيسي هو التطور في كل يوم وإذا فعلنا ذلك فسنكون قادرين على تحقيق أهدافنا.".

وأتم "سوق الانتقالات؟ لن أعلن عن الأمر، هذا سيكون عدم احترام للاعبيني، لدى موناكو بالفعل فريق كبير، لكنني سأسلط الضوء على بعض المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.".

الجدير بالذكر أن موناكو يحتل المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة.