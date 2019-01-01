مورينتس: زميلي السابق رفض الانضمام إلى إسبانيا

مورينتس أعطى بعض التلميحات عن اللاعب دون الإفصاح عن اسمه

كشف فيرناندو مورينتس، لاعب المنتخب الإسباني السابق، عن زميل سابق له كان يرفض الانضمام إلى المنتخب.

وقال مورينتس في تصريحات صحفية: "قابلت لاعباً من قبل كان يفضل عدم استدعائه للمنتخب الإسباني، ولكنني لن أقول اسمه".

وواصل: "كانت مجرد مكالمة تأتي لي، للذهاب إلى المنتخب كنت سأذهب بعدها إلى أي مكان".

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ورفض مورينتس الكشف عن اسم اللاعب، ولكنه أعطى بعض الملامح عنه، إذ أنه لعب لفريق إسباني، وليس مدرب أو معلق حالي، وليس جوتي أو مندييتا، كما أن الاسم سيكون مفاجأة للجميع.

جدير بالذكر أن مورينتس لعب مع المنتخب الإسباني في الفترة من 1998 وحتى 2007.