مورجان: "كريستيانو رونالدو سيسجل 25 هدفًا في الموسم مع آرسنال"

"هذه نقطة أرتيتا العمياء"

يرى بيرس مورجان، الإعلامي البريطاني الشهير، أن كريستيانو رونالدو سيسجل أكثر من 25 هدفًا في الموسم، إذا تواجد مع آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت تصريحات مورجان، بعدما سقط الجانرز في فخ الهزيمة على ملعب الإمارات أمام أستون فيلا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة 33 من البريميرليج.

بهذه الخسارة، فرّط آرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، الذي فاز على لوتون تاون، مستغلًا خسارة ليفربول كذلك أمام كريستال بالاس.

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وكان مورجان قد نشر في البداية على منصة إكس بشأن "اختناق" آرسنال مرة أخرى، فكتب له أحد المشجعين: "اطلب من رونالدو أن يأتي للمساعدة!".

أجاب مورجان على تغريدة المشجع، بقوله: "أعتقد أن كريستيانو سيسجل 25+ هدفا في الموسم في فريقنا مع الخدمة التي سيحصل عليها. رفض أرتيتا إعطاء الأولوية لمهاجم كبير هو النقطة العمياء الرئيسية الوحيدة لديه".