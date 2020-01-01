ماتيراتزي: مورينيو كان يَقْطعُنا إربًا لكننا وثقنا فيه

ماركو ماتيراتزي نجم إنتر ومنتخب إيطاليا التاريخي يتحدث عن الاستثنائي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام.

أثنى ماركو ماتيراتزي نجم فريق إنتر ومنتخب إيطاليا المعتزل بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق توتنهام هوتسبير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماتيراتزي وأكد خلالها أن مورينيو منحه الكثير من العناية، وأكد خلالها أن الثقة المتبادلة بينه وبين نجوم إنتر هي ما منحت الفريق الألقاب.

وقال ماتيراتزي: "مورينيو بالنسبة لي كالدرع والصديق والأخ والوالد، كان يمكنه أن يقطعنا لأشلاء ويمنحنا أوقاتًا صعبة لكنه كان يعرف كيف يحفزنا، والجميع شاهد النتيجة".

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وأضاف: "علاقتي به تتمع بالكثير من الثقة والاحترام والأهم من ذلك الاتساق والتوافق، الجميع قال أنني تشاجرت مع من جاء من بعده - رافاييل بينيتيز - كثيرًا لكن الحقيقة أننا لم نتوافق".

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وأردف عن زميله في جيل الثلاثية صامويل إيتو: "هو بمثابة أخي وأريد أن أشكره لما تبقى من حياتي، وعدني بالفوز بدوري الأبطال وحدث ذلك".

وأنهى تصريحاته: "لقد كان فريقنا قويًا للغاية في ذلك الموسم بوجود موتا وميليتاو وإيتو، وقتها لم يهم من يلعب ومن يبقى في الخارج، الجميع كان رائعًا".

جدير بالذكر أن إنتر كان قد حقق الثلاثية التاريخية الوحيدة له في الموسم الأخير لجوزيه مورينيو مع الفريق قبل الرحيل لريال مدريد.