موراتا يكشف سبب توقف انتقاله لبرشلونة

أكد ألفارو موراتا نجم يوفنتوس الإيطالي أن انتقاله لصفوف برشلونة كان وشيكًا للغاية لكن المدير الفني ماسيميليانو أليجري تدخل في اللحظة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موراتا ونقلتها "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن حديثه مع أليجري غير مستقبله.

وقال موراتا: "الأمر غير هام على الإطلاق في الوقت الحالي، لقد تحدث عن الأمر مع المدرب عندما كانت نافذة الانتقالات مفتوحة".

وأضاف: "لقد تحدثنا عن الأفكار التي كانت لديه، منذ أن بدأنا العمل سويًا طلب مني الكثير من الأمور لكنه يعلم أن لي حدودي".

وأردف: "أخبرني إنه علي أن أستمر في صفوف يوفنتوس وإنه يثق في والآن يجب أن أقاتل حتى أرد له الجميل".

وأكمل: "لقد أخبرني أن وصول دوسان فلاهوفيتش سيساعدني وقد كان، ولا يزال لدينا الكثير من الأهداف لتحقيقها".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد ضم بيير إيميريك أوباميانج بشكل مجاني من آرسنال بنهاية سوق الانتقالات الشتوية.