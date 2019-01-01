الدوري الإسباني الدرجة الأولى - الليجا

موراتا يعمق صدارته لرؤوس الإسبان

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Getty Images
مهاجم الأتلتي حاسم برأسه..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الأسبوع الأول لليجا، تعميق ألفارو موراتا لرقم قياسي شخصي.

جاء ذلك حين سجل هدف فريقه في الدقيقة 26، بكرة رأسية كالمعتاد.

بهذا أصبح موراتا هو أكثر لاعب إسباني يسجل أهداف بالرأس في الدوريات الخمسة الكبرى منذ 2015-2016، بمجموع 17 هدفاً.

شهدت المباراة ذاتها إهدار موراتا لركلة جزاء في الدقيقة 56، من المباراة الجارية بتقدم الأتلتي 1-0.

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ولعب موراتا خلال تلك الفترة في صفوف ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي أيضاً.

يذكر أن الروخيبلانكوس أنهوا الموسم الماضي في المركز الثاني وراء البطل برشلونة.

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