موراتا يعمق صدارته لرؤوس الإسبان

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الأسبوع الأول لليجا، تعميق ألفارو موراتا لرقم قياسي شخصي.

جاء ذلك حين سجل هدف فريقه في الدقيقة 26، بكرة رأسية كالمعتاد.

بهذا أصبح موراتا هو أكثر لاعب إسباني يسجل أهداف بالرأس في الدوريات الخمسة الكبرى منذ 2015-2016، بمجموع 17 هدفاً.

شهدت المباراة ذاتها إهدار موراتا لركلة جزاء في الدقيقة 56، من المباراة الجارية بتقدم الأتلتي 1-0.

17 - Alvaro Morata has scored more headed goals than any other Spanish player in the Europe’s top five leagues since 2015/16 (17). Critical. pic.twitter.com/bRjHuGlXa5