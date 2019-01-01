الانتقالات
الانتقالات

موراتا يعلق على توقيعه مع أتليتكو رغم ماضيه مع ريال مدريد

التعليقات()
Getty
موراتا وصل إلى مدريد مساء السبت
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد ألفارو موراتا، لاعب تشيلسي، سعادته الكبيرة بالانتقال لصفوف أتليتكو مدريد وتوقيع العقود الرسمية في الساعات المقبلة على الرغم من ماضيه مع الغريم ريال.

ووصل موراتا مساء السبت في ساعة متأخرة للعاصمة الإسبانية لبدء فترته رسمياً من أتليتكو مدريد بعد مفاوضات طوال الشهر الجاري مع ناديه الأصلي تشيلسي.

وقال موراتا للمراسلين في المطار لحظة وصوله: "أنا سعيد للغاية وانتظرت هذه اللحظة طوال الأيام الأخيرة، لازال هناك التوقيع الرسمي حتى أبدأ التدريبات مع زملائي".

اختيارات المحررين

تحليل | أفكار أنشيلوتي تنهار أمام صلابة غير معتادة لميلان

وأتبع: "القريبون مني يعرفون شعوري حيال فكرة كوني لعبت لريال مدريد من قبل، أنا سعيد، البعض يملك أفكاراً أخرى، ولكن أنا أعرف ما يجب علي فعله".

وأكمل مهاجم تشيلسي: "الماضي يبقى في الماضي ولا يمكن تغييره، أنا بدأت اللعب من أتليتكو في الماضي، أنا فخور وأتمنى حسم الأمور رسمياً غداً".

ولعب موراتا في بداياته مع قطاع الناشئين في أتليتكو من 2005 وحتى 2007، قبل أن ينتقل لصفوف الفريق الملكي.

وأفادت التقارير أن موراتا سيلعب على سبيل الإعارة لستة أشهر مع أتليتكو مدريد حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وفاز أتليتكو مدريد مساء السبت على خيتافي بهدفين نظيفين في الليجا ليواصل مطاردة برشلونة في قمة الترتيب.

الموضوع التالي:
سيميوني: ليمار يمكنه اللعب لمانشستر يونايتد وسيتي
الموضوع التالي:
فيرتونخين: من الخزي عدم تتويج توتنهام بالبطولات
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | عادل لامي للاعبين: هناك من يبكي دمًا لارتداء قميص قطر فكونوا على الموعد
الموضوع التالي:
أنشيلوتي: لعبنا بكسل أمام ميلان!
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | يونس محمود يوجه نصيحة للاعبي قطر قبل نصف النهائي
إغلاق