تحليل | أفكار أنشيلوتي تنهار أمام صلابة غير معتادة لميلان

إليكم أبرز النقاط الفنية من مواجهة سان سيرو.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حسم التعادل السلبي، قمة الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي، بين ميلان ونابولي، في لقاء الاستاذ والتلميذ.

كارلو أنشيلوتي أمام جينارو جاتوزو، عرف الأخير كيفية إيقاف مفاتيح لعب نابولي، مع تألق دفاع الروسونيري بشكل كبير في مواجهة مد البارتينوبي الهجومي.

مباراة كانت تستحق على الأقل هدفًا قد يكون لأي طرف، مع الهجمات العديدة المُهدرة.

انتهت مواجهة المُعلم والتلميذ ✔️



قمة الجولة بين ميلان ونابولي تنتهي بالتعادل السلبي ❌⚽️ pic.twitter.com/KIeVrTVYXu — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

إليكم أبرز النقاط الفنية من مواجهة سان سيرو، والتي ستتكرر في الثلاثاء المقبل لكن بكأس إيطاليا.

لوكاس باكيتا

يخوض الوافد الجديد، لوكاس باكيتا، مباراته الأولى على أرضية سان سيرو أمام جماهير ناديه، بعد 3 مباريات خارج القواعد، يمتلك مهارات كبيرة، ويلعب كلاعب رقم 10 في خط وسط ميلان حيث يميل بشكل أكبر لتكوين ثنائية هجومية مع التركي هاكان تشالهان أوجلو.

70 دقيقة خاضها البرازيلي، لكن يظهر بشكل جلي أنه ضعيف بدنيًا بشكل كبير، وخاصة في الالتحامات الثنائية، وكذلك بطئه في الارتداد الدفاعي، والخروج بالكرة، حيث يفضل الاحتفاظ بها، نسبة تمريرات صحيحة 76.9%، ويعاب عليه عدم التعامل بشكل صحيح والكرة بحوزته في المناطق الدفاعية، والتي كادت أن تكلف ميلان هدفًا بالشوط الأول.

البرازيلي بكل تأكيد يحتاج لمزيد من الوقت من أجل أن التعود على طبيعية الدوري الإيطالي والانسجام مع زملائه، وأن يزداد قوة بدنية، لاعب الوسط فاز بالتحام وحيد، وسدد كرتين على المرمى، لكنه يحتاج لزيادة العمل الدفاعي.

صلابة غير معتادة

قد تكون تلك المرة الأولى التي يظهر فيها ميلان بشكل صلب دفاعيًا، عودة ثنائية موساكيو إلى جانب رومانيولي أعطت ميلان قوة كبيرة، مع تألق كالابريا في التغطية الدفاعية العكسية والتي كانت من أبرز عيوبه.

18 تشتيت دفاع للرباعي الدفاعي، و9 افتكاكات في مناطق الجزاء، ومن خلفهم دوناروما الذي قدم مباراته الأفضل الموسم الحالي، ويواصل تألقه في المباريات الأخيرة بالدوري، وخروج الفريق بشباك نظيفة للمباراة الخامسة في آخر 7 مباريات، بعدما تصدى لـ6 كرات محققة، وفي أوقات حاسمة.

أفكار أنشيلوتي تنهار

4-4-2، المدير الفني أنشيلوتي الذي يعود لسان سيرو لأول مرة كخصم، أراد أن يقدم أداء قوي على المستوى الهجومي، لكنه اصطدم بدفاع ميلان.

كاييخون وإينسيني على الأطراف، وفي الأمام ثنائية، ميليك وميرتينز، ومن خلفهم خط وسط بميول هجومية، بداية من زيلينسكي الأكثر تسديداً في اللقاء بين الفريقين برصيد 5 منها 3 على المرمى، وصنع 3 فرص، والأفضل من جهة نابولي، وإلى جانب فابيان رويز.

لكن أنشيلوتي، اصطدم بدفاع قوي وتراجع فني لكاييخون في الشوط الثاني وكذلك إينسيني، وأيضًا فشل ميليك وميرتينز في الهروب من الدفاع الميلاني.

نزول غلام وأوناس وفيردي أضاف قوة هجومية لنابولي، لكنه توقف مع دفاع ميلان.

عيب خطة أنشيلوتي عدم وجود عمق دفاعي في خط الوسط والاعتماد على الدفاع المتقدم، والذي كاد أن يتسبب في لقطة أو أثنين أهدافًا محققة لولا رعونة لاعبي ميلان.

ظهور أول

19 دقيقة فقط منحها جاتوزو للوافد الجديد في سان سيرو، قد تكون غير كافية، مع انهيار كوتروني وخوفه من الالتحامات من أجل عدم الحصول على بطاقة صفراء.

تسديدتين دون أن تكون أي منها على المرمى، وصنع أخطر فرص ميلان والتي أهدرها موساكيو في الدقيقة 79، نسبة تمريرات صحيحة وصلت إلى 80% وحصل على خطأ وحيد في اللقاء.

وظهر بشكل قوي وثقل هجومي على دفاعات نابولي، الأمر الذي كان يحتاج به اللاعب للمشاركة بشكل أكبر في اللقاء، وقد تكون مباراة الكأس بعد 3 أيام، هي ضربة البداية الحقيقية للبولندي.