موراتا يعلق على توقيعه مع أتلتيكو رغم ماضيه مع ريال مدريد

موراتا وصل إلى مدريد مساء السبت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ألفارو موراتا، لاعب تشيلسي، سعادته الكبيرة بالانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد وتوقيع العقود الرسمية في الساعات المقبلة على الرغم من ماضيه مع الغريم ريال.

ووصل موراتا مساء السبت في ساعة متأخرة للعاصمة الإسبانية لبدء فترته رسمياً من أتلتيكو مدريد بعد مفاوضات طوال الشهر الجاري مع ناديه الأصلي تشيلسي.

وقال موراتا للمراسلين في المطار لحظة وصوله: "أنا سعيد للغاية وانتظرت هذه اللحظة طوال الأيام الأخيرة، لازال هناك التوقيع الرسمي حتى أبدأ التدريبات مع زملائي".

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وأتبع: "القريبون مني يعرفون شعوري حيال فكرة كوني لعبت لريال مدريد من قبل، أنا سعيد، البعض يملك أفكاراً أخرى، ولكن أنا أعرف ما يجب علي فعله".

وأكمل مهاجم تشيلسي: "الماضي يبقى في الماضي ولا يمكن تغييره، أنا بدأت اللعب من أتلتيكو في الماضي، أنا فخور وأتمنى حسم الأمور رسمياً غداً".

ولعب موراتا في بداياته مع قطاع الناشئين في أتلتيكو من 2005 وحتى 2007، قبل أن ينتقل لصفوف الفريق الملكي.

وأفادت التقارير أن موراتا سيلعب على سبيل الإعارة لستة أشهر مع أتليتكو مدريد حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وفاز أتلتيكو مدريد مساء السبت على خيتافي بهدفين نظيفين في الليجا ليواصل مطاردة برشلونة في قمة الترتيب.