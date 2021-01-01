موراتا: أساعد رونالدو بتلك الطريقة، وسأخبر أبنائي إنني لعبت معه!

ألفارو موراتا نجم فريق يوفنتوس يتحدث عن سهولة اللعب بجوار كريستيانو رونالدو.

أعرب ألفارو موراتا نجم هجوم يوفنتوس عن سعادته باللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد والحالي في البيانكونيري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موراتا، وأكد خلالها أن اللعب بجوار رونالدو يسهل الكثير من الأمور عليه كلاعب كرة قدم.

وقال موراتا: "اللعب مع رونالدو سهل للغاية، لقد عرفته منذ فترة وفي بعض المواقف عندما لا يستطيع اللاعب العادي التسجيل هو يسجل".

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وأضاف: "في مواجهة بارما منحته كرة تمكن من تسجيلها في الشباك، لقد شاهدني وتمكن من فهمي، أنا أيضًا افهم تحركاته وما الذي يحب القيام به".

وأكمل: "أقوم أغلب الوقت بمساعدته بتقليل الرقابة عليه بالتحرك، من الجيد ألا تتم رقابته طوال الوقت بلاعبين أو ثلاثة، اللعب معه يضع الكثير من الضغوط على من حوله".

وأردف: "هو لا يزال من الأفضل في تاريخ كرة القدم، لديه جودة مذهلة ويلعب في أي مكان في الملعب سواء جناح أو صانع ألعاب أو رأس حربة، وأستمتع بكل يوم ألعبه مع، بالنسبة لي اللعب معه ومعه ديبالا متعة وفخر وسأخبر أبنائي إنني لعبت معهما".

جدير بالذكر أن موراتا سبق له اللعب بجوار رونالدو في ريال مدريد قبل أن يرحلا عن صفوف الملكي لتشيلسي ويوفنتوس.