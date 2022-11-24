مودريتش وسافيتش .. ما السر وراء "إيتش" صربيا وكرواتيا؟

لقب العائلة الأشهر في العالم!

تكون البطولات المجمعة مثل كأس العالم فرصة دوماً ليس فقط لزيادة المعرفة الكروية، ولكن تلك الاجتماعية والثقافية في ظل تعدد الدول المشاركة من مختلف أنحاء الكرة الأرضية.

ودوماً ما تجذب منتخبات الاتحاد اليوغوسلافي المتفكك، ومجموعة من بلدان أوروبا الشرقية الانتباه بألقاب العائلات المميز بوجود "إيتش" أو حرف "ć" بنهايته.

البعض قد يظن أن الأمر مجرد لغة مختلفة لها نطقها وطريقة كتابتها الخاصة، ولكن الأمر في حالة الصرب والكروات له معنى مميز.

حرف ال"ć" الشهير في اللغة السلافي يعني أن الشخص ابن عائلة محددة في البلاد، وبالتحديد للأب، بمعنى أن مثلاً برانيسلاف إيفانوفيتش، لاعب تشيلسي السابق، معنى لقبه أنه إيفان نجل إيفان، وماتيو كوفاشيتش، لاعب تشيلسي الحالي، هو ماتيو نجل كوفاش.

اللقب ليس فقط منحصراً على الأب، ولكن في بعض الأحيان قد يكون إشارة إلى الأم، أو كما هو الحال في روسيا، قد يكون إشارة إلى المنطقة التي ينحدر منها الشخص.

الوضع ليست مقتصراً فقط على اللغة السلافية أو دول البلقان، ولكن يمكن رؤيته في جمهورية أيرلندا مع مسميات مثل مكدونالد "Macdonald" أو أوبريان "O'Brien"، أو في الدول اللاتينية مع ألقاب مثل مارتينيز أو جونزاليز، والتي تشير إلى المقاطعات التي ينحدر منها الشخص وعائلته، أو لعائلة بحد ذاتها تتمتع بإرث تاريخي.