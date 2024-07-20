مودريتش: لسوء الحظ مبابي لديه كأس عالم.. وريال مدريد كل شيء بالنسبة لي

لسوء حظ مودريتش أن مبابي فاز بكأس العالم...

تحدث لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، عن انضمام كيليان مبابي، إلى الميرينجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وشدد النجم الكرواتي على سعادته باستمراره داخل الفريق الملكي.

وكان ريال مدريد، قد أعلن قبل أيام تمديد تعاقده مع اللاعب صاحب الـ 38 عامًا، لمدة موسم واحد، لتستمر رحلة مودريتش مع الميرينجي والتي بدأت منذ عام 2012.

وقال مودريتش في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد جدًا بالاستمرار مع ريال مدريد، سأقدم كل شيء من أجل الفريق كما فعلت في السنوات الماضية".

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وتابع: "أتمنى أن نحظى بالكثير من لحظات السعادة هذا الموسم، ونفوز بالعديد من الألقاب، دعم الجماهير يعني الكثير بالنسبة لنا، وسنبذل كل ما في وسعنا لنجلب لهم السعادة والفرح، هلا مدريد".

وتطرق مودريتش للحديث عن وصول مبابي إلى ريال مدريد، وقال: "أنا سعيد لأن مبابي، وصل أخيرًا إلى الفريق، إنه واحد من أفضل اللاعبين ولقد أثبت ذلك طيلة السنوات الماضية".

وأضاف: "إنه لاعب فاز بكأس العالم، ولكن لسوء الحظ كان هذا ضدي، لكنني سعيد للغاية بوجوده بجانبي الآن، سنساعده في الفريق بكل الطرق الممكنة حتى يتأقلم ويظهر موهبته ويمكنه الوصول إلى أفضل ما لديه".