مودريتش إلى النصر؟ ريال مدريد يوجه أنظاره نحو نجم سيلتا فيجو!

من أهم المواهب الإسبانية هذا الموسم

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في التحضير للتعاقد مع صفقة جديدة بخط الوسط، من أجل دعم الفريق بأفضل صورة ممكنة للموسم القادم.

لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام هو الهدف الرئيسي لريال، ولكن المطالب المالية لبوروسيا دورتموند قد تجعل الأمور غاية في الصعوبة، لذلك قرر فلورنتينو بيريز رئيس النادي البحث عن بدائل.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن جابري فيجا لاعب سيلتا فيجو هو الهدف البديل في حالة فشل التعاقد مع بيلينجهام الصيف القادم.

ويأتي ذلك بسبب المستويات المبهرة التي يقدمها اللاعب خلال الموسم الحالي، بالإضافة لملفه الشخصي الذي يناسب ريال باعتباره أحد أهم المواهب الإسبانية في الوقت الحالي.

وعلاوة على ذلك فإن تكلفة فيجا لن تكون مرتفعة، بسبب الشرط الجزائي في عقده الذي تبلغ قيمته 40 مليون يورو فقط، وهو المبلغ الذي حاول سيلتا فيجو زيادته مؤخرًا ولكن دون جدوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع فيجا سيعتمد بشكل كبير على رحيل أي من الثلاثي داني سيبايوس، توني كروس ولوكا مودريتش المرشح للانتقال للنصر السعودي الصيف القادم، لأن رحيل أي منهم سيعني حاجة الفريق للدعم بهذا المركز.

يذكر أن فيجا البالغ من العمر 20 سنة يتميز بالنزعة الهجومية في خط الوسط، حيث سجل 9 أهداف وصنع 3 في 25 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم.