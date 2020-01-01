مودريتش: الحكام لا يساعدون ريال مدريد وما يقال عن بيل ليس عادلًا

مودريتش يتحدث في تقديم كتابه الجديد عن ريال مدريد وبرشلونة وتقنية الفيديو وجاريث بيل وأشياء أخرى

تحدث لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد والمنتخب الكرواتي حول مساعدة الحكام وتقنية الفيديو للفريق الملكي مؤكدًا أن ذلك مجرد وهم لدى البعض ليس إلا.

وظهر لوكا مودريتش وهو يقدم كتابه الجديد والذي يحكي فيه الكثير من الأسرار حول مسيرته وما حدث خلالها، وتحدث كذلك عن بعض التفاصيل في تقديم الكتاب.

وقال مودريتش إن البعض يتحدثون حول استفادة ريال مدريد من تقنية الفيديو، ولكن لا يوجد في الواقع ما يؤكد أو يثبت مثل هذه الروايات العارية من الصحة تمامًا.

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وأضاف: "تقنية الفيديو هي ما تجعل كرة القدم أكثر عدلًأ، قبل أن تتحدث عن مساعدة التقنية لريال مدريد أخبرني عن قرار اتخذته ولم يكن صحيحًا وصب في مصلحة فريقنا"

وتابع: "عندما يعمل حكم الفيديو المساعد ضد ريال مدريد أو يرتكبون خطأ ضدنا في وقت من الأوقات لا أحد يتحدث. كانت هناك مباريات لم نحصل فيها على ركلات الجزاء ولم يقال الكثير كما يحدث في الحالات الأخرى"

وأردف: "جاريث بيل؟ لقد قضيت معه سنوات طويلة وأعرفه جيدًا، هو شخص خجول للغاية وهذه مشكلة تواجهه في بعض الأحيان فيما يخص التأقلم مع الأجواء الجديدة"

وأكد: "ما يمكنني قوله هو أنه رجل مذهل، وكل ما يقال عنه ليس عادلًا، لقد حكموا عليه في السنوات القليلة الماضية ونسوا ما فعله في ريال مدريد طيلة 7 سنوات، هو أمر مثير للإعجاب"

وحول تجديد عقده مع الفريق الملكي قال: "أرغب في الاستمرار في مدريد وخوض مرحلة جديدة، لكن الأمر لا يعتمد عليّ فقط. عليك أن ترى ما يريده النادي وما إذا كان المدرب يرغب في استمراري أم لا"

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يذكر أن لوكا مودريتش كان قريبًا من الخروج من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية قبل الماضية ولكنه استمر مع الفريق الملكي في نهاية المطاف.