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موجهاً رسالة بالعربية .. بيتروس يظهر في مدرجات مونديال قطر

هيثم محمد
9:29 ص غرينتش+2 3‏/12‏/2022
Petros Fateh Ittihad SPL 06.05.2022
لاعب النصر السابق والفتح الحالي حاضر في مدرجات المونديال

التقطت الكاميرات ظهور نجم الفتح الحالي والنصر سابقاً البرازيلي بيتروس في مدرجات مباراة بلاده البرازيل ضد الكاميرون في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

اللاعب يحظى بشعبية كبيرة في المنطقة العربية بعد الفترة التي قضاها مع النصر من 2018 وحتى 2021، وبعدها انتقل لصفوف الفتح.

وظهر بيتروس بقميص بلاده الأزرق بمدرجات ملعب "لوسيل" الذي شهد خسارة السيليساو على يد أسود الكاميرون بهدف نظيف.

وقال النجم في تصريحات نقلها حساب قنوات الكأس: "حبيبي يالا، أتمنى إن شاء الله أن تفوز البرازيل بكأس العالم".

ورغم الخسارة، تصدرت البرازيل المجموعة السابعة، لتلاعب كوريا الجنوبية في دور الستة عشر.

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