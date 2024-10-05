موتا ينهي الجدل بشأن بوجبا ويكشف مصيره في يوفنتوس!

موتا يحسم مصير بوجبا مع يوفنتوس...

كسر تياجو موتا، المدير الفني لنادي يوفنتوس، صمته بشأن إيقاف بول بوجبا، لاعبه فريقه، وتقليص العقوبة، في قضية المنشطات المتهم فيها اللاعب الفرنسي.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قد كشفت في وقت سابق عن تقليص عقوبة إيقاف بوجبا من 4 أعوام إلى 18 شهرًا، وبهذا أصبح يحق للاعب الفرنسي، العودة والمشاركة في تدريبات فريقه بداية من يناير القادم، وخوض المباريات بداية من مارس المقبل.

وعن إمكانية مشاركة بوجبا، مع يوفنتوس بعد نهاية فترته عقوبة، قال موتا في تصريحات صحفية: "كان بول لاعبًا رائعًا، لكنه لم يلعب لفترة طويلة، كل ما أفكر فيه هو مباراتنا القادمة، لا شيء آخر يهم حقًا".

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ومن المنتظر أن يستضيف يوفنتوس، نظيره كالياري، صباح اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، في محاولة من فريق السيدة العجوز لمواصلة ملاحقة نابولي على قمة السيري آ.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة يوفنتوس، في التخلص من بوجبا صاحب الـ 31 عامًا، والذي ينتهي عقده مع البيانكونيري بنهاية الموسم القادم.