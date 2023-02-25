مواليد 2004 .. حارس "عجوز" يثير الشكوك في بطولة إفريقيا

علي سمير
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Goodwill Yoosuk Goal Ar
بطولة إفريقيا للمنتخبات الأولمبية تحت 21 عاماًSouth Sudan U20ثقافة

سيظهر في بطولة إفريقيا

يبلغ من العمر 18 سنة ولكن مظهره البدني وملامح وجهه تجعله يبدو وكأن عمره 45 عامًا.. قصة جديدة لواقعة مثيرة للجدل في قارة إفريقيا.

الحارس جودويل يوسوك سيمون سابيو الذي يلعب لمنتخب جنوب السودان للشباب تحت 20 سنة، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظهره الذي لا يتناسب أبدًا مع عمره.

شبكة "Foxsports" سلطت الضوء على هذا اللاعب الذي يظهر بمثابة "الأب" بالنسبة لباقي اللاعبين بفريقه، لتظهر بعض الاعتراضات من جماهير الفرق المنافسة.

ومن المقرر أن يواصل سابيو الظهور في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة خلال هذا الأسبوع، وهي المسابقة المؤهلة إلى كأس العالم لنفس المرحلة السنية، ويعتبر الحارس الشاب من أهم اللاعبين بالبطولة بسبب الجدل المُثار حوله.

ومن غير المعروف في الوقت الحالي هل يتم إجراء التحقيق مع اللاعب الذي ذكرت سجلاته أنه مواليد 2004 أم لا، لكن الصور تمنع الجميع من تجاهل الموقف.

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