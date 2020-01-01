مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك والوداد والترجي، وما هي القنوات الناقلة؟

تُفتتح منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة الموافق 28 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 4 رجب 1441 هجريًا، بمشاركة عمالقة القارة السمراء من دول الشمال والجنوب.

الترجي الرياضي التونسي هو حامل لقب البطولة لآخر نسختين، لكنه سيكون على موعد صعب عندما يلتقي مع الزمالك المصري ، فالفارس الأبيض هو نفسه من انتصر على المكشخ في السوبر الإفريقي من أسبوعين بثلاثية لهدف.

بينما لا يزال حلم التتويج القاري يراود القطب المصري الآخر، الأهلي ، والذي سيلتقي مع صان داونز الجنوب إفريقي في مباراة تحمل عنوان واحد وهو الثأر ولا شيء سواه، إذ كانت كتيبة موسيماني هي من أذلت المارد الأحمر العام الماضي في نفس الدور بالفوز عليهم بخماسية مع الرأفة في بريتوريا.

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في الوقت نفسه، فإن الوداد البيضاوي المغربي لن ينسى ما حدث له العام الماضي في النهائي، ويسعى للوصول إلى هذا الدور مجددًا متسلحًا بمدربه الجديد خوان كارلوس جاريدو، بيد أن خصمه لن يكون بالهيّن، فسيكون النجم الساحلي ، النادي الذي كان يُشرف عليه المدرب الإسباني منذ بضعة أشهر قبل أن تتم إقالته.

وأخيرًا، فإن القطب الإفريقي البارز مازيمبي سيتعين عليه أن يعبر من بوابة الرجاء ، ذلك الفريق الذي بدأ في استعادة أمجاد الماضي بالفترة الأخيرة بعد تتويجه بالكونفدرالية في النسخة قبل الماضية والفوز بالسوبر بالعام الماضي.

رسميًا - جاريدو مديرًا فنيًا للوداد المغربي خلفًا لديسابر

الآن نتعرف سويًا على موعد مباريات الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟.

مواعيد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة