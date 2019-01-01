مواعيد مباريات اليوم السبت 2 سبتمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 2 سبتمبر 2019 في الدوري السعودي، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي والإسباني وجميع المسابقات وما هي القنوات الناقلة لها؟

أحمد رضوان | تويتر

سيكون عشاق كرة القدم اليوم 2 سبتمبر 2019 على موعد مع العديد من المباريات المنتظرة في وطننا العربي وفي المسابقات الأوروبية.

ستكون البداية في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سيشهد أكثر من لقاء هام، بدءً بمباراة مانشستر يونايتد الذي استطاع أن ينتصر على تشيلسي في كأس الرابطة ليعود إلى مباريات الدوري مرة آخرى لمواجهة بورنموث، في حين سيحل ليفربول ضيفاً على أستون فيلا في نفس توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون بملعب الاتحاد.

ومن مسابقة الدوري الإنجليزي إلى الدوري الإسباني الذي سنتابع فيه مباراة ثقيلة تجمع بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن الجولة الـ12 من اللاليجا، كما سيحل برشلونة ضيفاً على ليفانتي في حين سيستضيف ريال مدريد فريق ريال بيتيس على استاد السانتياجو بيرنابيو.

ومن إسبانيا نذهب إلى إيطاليا حيث مباراة نابولي ضد روما باستاد الأولمبيكو ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي الذي سيشهد أيضاً مواجهة هامة لعشاق يوفنتوس عندما يحل ضيفاً على تورينو، في حين سيواجه الإنتر فريق بولونيا على ملعب ملعب ريناتو دالارا.

نطير للوطن العربي الذي سنتابع فيه مباراة هامة للنصر السعودي ضد أبها ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي، كما سنكون على موعد مع مباراة غاية في القوة بين فرق الشمال الأفريقي، وبالتحديد الديربي المغربي الأقوى والأشهر بين الوداد والرجاء بملعب المركب الرياضي محمد الخامس ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم السبت 2 سبتمبر 2019

الدوري الإنجليزي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة بورنموث - مانشستر يونايتد 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 أستون فيلا - ليفربول 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 أرسنال - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 مانشستر سيتي - ساوثهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 11 واتفورد - تشيلسي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة روما - نابولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 بولونيا - الإنتر 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 تورينو - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - فالنسيا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - برشلونة 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - أتلتيكو مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - ريال بيتيس 22:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري السعودي - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - أبها 19:50 السعودية، 18:50 مصر KSA SPORT 1