الكشف عن مواعيد الكلاسيكو وديربي مدريد في الموسم الجديد من الليجا

تعرف على مباريات الجولة الافتتاحية بالدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، مواعيد مباريات الموسم الجديد من مسابقة "الليجا" 2024-2025، بعد مراسم القرعة.

وكان ريال مدريد قد حقق لقب الدوري الإسباني في نسخته الأخيرة، بعدما احتل قمة جدول الترتيب برصيد 95 وبفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، بينما حل جيرونا ثالثًا بـ81 نقطة.

وقدمت رابطة الليجا جدول مباريات الموسم الجديد بالكامل، حيث يواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا في افتتاحية الدوري، بينما سيواجه ريال سوسييداد في الجولة الـ38 والأخيرة.

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في المقابل، يستهل برشلونة منافسات البطولة في الجولة الأولى، بمواجهة فالنسيا خارج الديار، على ملعب نيو مستايا يوم الأحد 18 أغسطس 2024.

وتم الكشف عن موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الأول من المسابقة، حيث ستقام ضمن منافسات الجولة الـ11، يوم 27 أكتوبر 2024 وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر، أن تقام مباراة الدور الثاني على ملعب برشلونة (كامب نو) ضمن منافسات الجولة 35، وذلك يوم 11 مايو 2025.

وكشفت رابطة الليجا، عن مواعيد مباراتي ديربي مدريد، بين الريال وأتلتيكو، حيث يقام لقاء الدور الأول في الجولة الثامنة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس يوم 29 سبتمبر 2024.

بينما يقام لقاء الدور الثاني على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة 23 يوم 29 فبراير 2025.