"مواعيد الصلاة" تشعل أزمة جديدة.. الرابطة في مرمى النيران بعد تأجيل مباراة الأهلي والهلال

أزمة جديدة تواجه رابطة دوري المحترفين..

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تواجه رابطة دوري المحترفين السعودي، أزمة جديدة، في ظل الجدل الواسع التي فجرته الرابطة عقب قرار تأجيل مباراة الأهلي والهلال، إلى السادس من مايو المقبل.

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الرابطة قررت تأجيل قمة الأهلي والهلال، التي كانت مقررة اليوم، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي، بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي، بتأجيل مباراة العين الإماراتي ضد الهلال، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، من الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي، لسوء الأحوال الجوية، ليخرج الأهلي ببيان اعتراض على الموعد الجديد للتأجيل، بداعي عدم مراعاة عدالة المنافسة، ليدعمه الاتحاد والنصر ببيانات ناقدة لقرار الرابطة.

وذكر الإعلامي مبارك الشهري أن مباراة النصر والفيحاء، انطلقت في السادسة مساءً، في حين يُرفع أذان المغرب في السادسة و18 دقيقة، ليوجه رسالة، عبر منصة (إكس)، قائلًا "رابطة دوري روشن عندكم مشكلة في التوقيت، أنتم رميتم مباراة الأهلي 18 يوم ما تقدرون تغيرون توقيتكم إلى الساعة 8".

وكان الإعلامي بندر العتيبي قد طالب الرابطة بتعديل أوقات المباريات، لتقام بعد صلاة المغرب، مضيفًا "من غير المعقول بداية المباراة قبل الأذان بـ15 دقيقة فقط! لماذا لا يتم تأخير المباراة 30 دقيقة؟ متى يصلي اللاعبون والجمهور صلاة المغرب؟ سبق وأن طالب لاعب الطائي "الحرابي" بتعديل الوقت ولكن لا حياة لمن تنادي".

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يذكر أن الاتحاد تقدم بطلب إلى الاتحاد السعودي، بتأجيل مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، المقررة في 30 أبريل الجاري، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ لحين عودة خماسي العميد، المستدعين للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تختتم منافساتها في الثالث من مايو المقبل.

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