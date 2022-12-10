مواساة "كرواتية" خاصة توقف دموع نيمار عقب صدمة وداع المونديال

التقطت عدسات الكاميرا مواساة من نوع خاص تلقاها نجم البرازيل نيمار عقب خسارة بلاده ضد كرواتيا ووداع كأس العالم قطر 2022.
نجم بي إس جي سجل بالدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول ليمنح السامبا التقدم، ولكن برونو بيتكوفيتش عادل النتيجة، ثم حققت كرواتيا الإنجاز في ركلات الترجيح.
وظهر نيمار منهاراً ولم يسيطر على دموعه عقب اللقاء وسط مواساة من لاعبي الفريقين، واستمر جالساً في أرضية الملعب متأثراً بوداع بلاده للمونديال.
ولكن تفاعل نيمار بتأثر عندما أتاه نجل نجم كرواتيا إيفان بيريشيتش ليو لتحيته ومواساته، الموقف الذي رسم الابتسامة على وجه البرازيلي.
يذكر أن لاعبي كرواتيا احتفلوا بقوة عقب الانتصار على البرازيل، إذ دخلت عائلات اللاعبين لأرضية ملعب "المدينة التعليمية" للاحتفاء بالإنجاز ببلوغ نصف نهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي، والثالثة بتاريخ البلاد.
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