إدارة النادي تدخلت لتهدئة الموقف

رغم الظهور المميز لبوروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن معسكر الفريق الألماني شهد حالة من التوتر قبل خوض النهائي ضد ريال مدريد.

بطل هذه المعركة كان ماتس هوملس مدافع الفريق، والذي دخل في مشاجرة عنيفة مع إدين ترزيتش المدير الفني للفريق، قبل موقعة ويمبلي التي أقيمت في أول يونيو الجاري، وانتهت بفوز ريال بثنائية نظيفة.

صحيفة "بيلد" الألمانية قالت إن الواقعة حدثت بسبب خروج هوملس لانتقاد أسلوب ترزيتش على مدار الموسم، وتسببه في الظهور المُخيب للآمال في الدوري الألماني، واحتلال الفريق المركز الخامس بالبطولة للموسم المُنصرم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات هوملس تسببت في حدوث مواجهة عنيفة وساخنة للغاية بين الثنائي، مما دفع النادي إلى التدخل لتهدئة الوضع قبل نهائي الأبطال وهو ما حدث بالفعل للحفاظ على استقرار الفريق.

يذكر أن المدافع الألماني المخضرم الذي تم استبعاده من قائمة ألمانيا للمشاركة في يورو 2024، ينتهي عقده مع دورتموند في 30 يونيو الجاري، ولكنه لا يمانع البقاء بشرط رحيل ترزيتش عن منصب المدير الفني.