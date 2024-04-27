المهاجم الإنجليزي فعل المطلوب منه

رغم إمكانية الخروج بموسم صفري مع بايرن ميونخ، إلا أن النجم الإنجليزي هاري كين يستعد للحصول على مكافأة ضخمة هذا الموسم.

كين أنهى رحلته الطويلة مع توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منضمًا لصفوف بايرن، في صفقة وصلت قيمتها إلى 95 مليون يورو.

صحيفة "بيلد" الألمانية قالت إن بايرن وضع بندًا في عقد كين، يقضي بحصوله على مكافأة تصل إلى 250 ألف يورو، في حالة مساهمته بأكثر من 40 هدفًا بتسجيل وصناعة بكل المسابقات في الموسم الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهو الأمر الذي تحقق بالفعل، حيث سجل الدولي الإنجليزي 40 هدفًا وصنع 13 هدفًا في 41 مباراة، 33 منهم في الدوري الألماني ليصبح الأقرب للحصول على جائزة الحذاء الذهبي، بتفوقه على مهاجم شتوتجارت سيرهو جيراسي الذي سجل 25 هدفًا.

ومن جانبه يطمح صاحب الـ30 سنة في عدم الاكتفاء بالمكافأة، وإنقاذ موسمه بعد ضياع الأمل في جميع الألقاب المحلية، متمسكًا بإمكانية الحصول على دوري أبطال أوروبا رغم المواجهة الصعبة أمام ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي الثلاثاء القادم.

جدير بالذكر أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن توتنهام أدرج شرطًا يتيح له إمكانية إعادة شراء كين، بامتلاكه أولوية الحصول على خدمات اللاعب في حالة رغبة بايرن بالتخلي عنه.