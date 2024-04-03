افرح يا فينيسيوس.. جوارديولا يعلن "النبأ السعيد" لجماهير ريال مدريد!

غياب رسمي عن موقعة دوري الأبطال!

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، غياب أحد نجوم فريقه عن مواجهة ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقبل القمة الأوروبية المرتقبة، يخوض مانشستر سيتي مباراتين أمام أستون فيلا (مساء اليوم) وكريستال بالاس (السبت)، ضمن الجولتين 31 و32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، في تصريح صحفي: "الطبيب قال إن كايل ووكر لن يكون جاهزًا لخوض مواجهة ريال مدريد، لكن كايل هو كايل، لديه جينات خاصة، رغم أن الأمر خطير للغاية، حسب الطبيب".

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وتعرض ووكر للإصابة في مباراة إنجلترا والبرازيل الودية بالتوقف الدولي الشهر الماضي، ولم يشارك في مباراة آرسنال الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويفتقد مانشستر سيتي كذلك إلى خدمات ناثان آكي أمام ريال مدريد بسبب الإصابة، بينما سيكون جون ستونز جاهزًا للعب ضد أستون فيلا.

ويعد نبأ غياب كايل ووكر بمثابة نبأ سعيد لجماهير ريال مدريد ونجم الفريق فينيسيوس جوينور، الذي يلعب على الجناح الأيسر، وبالطبع ستكون مهمته أسهل أمام بديل الصخرة الإنجليزية.