Álvaro González - Abdulrahman Ghareeb - Nassr - Shabab 2023Al Nassr Twitter
أحمد فرهود

قبل مواجهة الخليج .. كشف مدة غياب عبدالرحمن غريب عن النصر

النصرAbdulrahman Ghareebالنصر v الخليجالخليجKing Cupالنصر v الوحدةالوحدةدوري روشن السعودي

غريب تعرض للإصابة في الأيام الماضية..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

تلقى نادي النصر السعودي، ضربة جديدة؛ بالتزامن مع مراحل الحسم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر الذي خسر لقبي السوبر السعودي وأبطال آسيا، يحتل المركز الثاني - حاليًا - في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، مع التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، أثبتت الأشعة التي أجراها عبدالرحمن غريب، جناح الفريق النصراوي، إصابته بـ"تمدد" في العضلة الخلفية.

المباريات التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة كشفت مساء اليوم الثلاثاء، عن أن غريب البالغ من العمر 27 سنة، يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي، يمتد إلى 10 أيام.

وبالتالي.. تأكد غياب اللاعب، عن مباراة النصر والخليج، المقررة مساء الغد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى لقاء الوحدة، يوم السبت القادم، في الجولة 30 من مسابقة الدوري، مع شكوك حول لحاقه بمواجهة الأخدود، في الأسبوع الحادي والثلاثين، من عدمه.

جدير بالذكر أن عبدالرحمن غريب، تعرض للإصابة في مباراة النصر والخليج، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن؛ حيث تم استبداله في الشوط الأول.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين