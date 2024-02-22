"3 مواجهات في 12 يومًا" .. جاياردو يرد على عذاب الهلال ويؤكد: الاتحاد تأهل بـ"الصدفة"

الاتحاد حجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال آسيا..

أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الاتحاد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ بعد الفوز على نادي نافباخور الأوزباكي (2-1) في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، منتظرًا الفائز من قمة الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هدف تأهل الاتحاد جاء بـ(الصدفة)؛ ولكننا استحقينا الفوز، حيث كنا الطرف الأفضل في مباراتي الذهاب والإياب أمام نافباخور".

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وقلل المدرب الأرجنتيني، من أزمة إهدار الفرص المحققة، مؤكدًا على أنه كمدير فني سعيد للغاية بنجاح فريقه في صناعة العديد من الفرص، لأنه الشيء المهم بالنسبة له.

وعن إمكانية مواجهة الهلال 3 مرات في 12 يومًا.. رد مارسيلو جاياردو: "علينا الاستمتاع باللحظة أولًا، ثم لدينا بعد ذلك مواجهة أمام الوحدة.. دعونا لا نستبق الأحداث".

وشدد جاياردو في نهاية حديثه، على أن شخصية نادي الاتحاد، بدأت تظهر بوضوح في المباريات الأخيرة، وخاصة أمام نافباخور؛ عندما قلب تأخره إلى الفوز.

جدير بالذكر أن الاتحاد، سيواجه الهلال في الأول من مارس 2024، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على أن يلتقيه يومي 5 و12 من نفس الشهر، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ حال تأهل الزعيم، الذي يلعب إياب دور الـ16 حاليًا أمام سباهان؛ حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الأزرق في إيران (3-1).