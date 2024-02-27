"مهووس ببرشلونة بيب".. محاضرة "تابع جوارديولا" تحدد ملامح خليفة تشافي!

عودة 4 سنوات للوراء!

شارك الإيطالي روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون في محاضرة أمام مدربي لاماسيا عام 2020 في برشلونة، أثارت إعجاب الجميع بفضل علمه والطريقة التي شرح بها منهجه الكروي.

وصلت محاضرة دي زيربي التي كانت تحت عنوان "بناء اللعب: فكرة اللعبة والمبادئ الأساسية"، إلى مجتمع لاماسيا بأكمله، بعدما أقيمت عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

وحسب صحيفة "سبورت" فقد استمع مدربو الناشئين في برشلونة ومساعدوهم باهتمام بالغ إلى عرض كروي مميز أسر الجميع من مدرب ساسولو الإيطالي، علمًا بأنه كان يبلغ منن العمر 38 عامًا آنذاك.

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اعترف دي زيربي في المحاضرة بأنه من أتباع بيب جوارديولا المتشددين، والذي وصفه بأنه "البارسا الحقيقي"، وفاجأ الجميع بقدرته على التواصل وشغفه بالدفاع عن فلسفته الكروية.

وأوضح أنه كان لاعب وسط مهاجم يعشق الكرة، وكمدرب أسعى للسيطرة على مجريات المباريات وأطالب اللاعبين بالجرأة لتحمل المسؤولية مع الكرة، وهذا يتعارض مع الثقافة الكروية الإيطالية المعروفة بحذرها الدفاعي.

ويبحث برشلونة عن مدير فني جديد خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، ويعد دي زيربي ضمن أبرز المرشحين للمهمة.