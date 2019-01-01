مهند علي : أتمنى تحقيق دوري أبطال آسيا مع الدحيل القطري

سعيد للغاية بالتواجد مع أحد أهم الاندية الآسيوية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر اللاعب الدولي العراقي مهند علي "ميمي" عن سعادته بالتوقيع لنادي الدحيل القطري، بعد الانتقال رسميًا لصفوف الفريق.

اللاعب العراقي الشاب قال في تصريحاته لموقع الدحيل : "أنا سعيد للغاية بالتواجد مع أحد أهم الاندية الآسيوية والتي فرضت نفسها بقوة في الفترة الاخيرة بعد النجاح الكبير الذي صنعه في المواسم الماضية".

وأضاف ميمي قائلاً : "انضمامي لفريق الدحيل هو تحد جديد في مسيرتي الاحترافية أتمنى فيه النجاح والقدرة على إسعاد جماهير النادي وتحقيق الالقاب مع الفريق الذي يضم مجموعة مميزة من نجوم الكرة القطرية".

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وحول الطموحات قال : "الهدف هو المنافسة بقوة في دوري أبطال آسيا وأعد الجميع بأنني سأبذل أقصى مجهود لكي أكون على قدر ثقة إدارة النادي التي استعانت بخدماتي".

وواصل ميمي حديثه: "أعلم تمامًا بالمهمة الكبيرة التي تنتظرني خاصة وإن جماهير الكرة العراقية ستتابع مسيرتي التي أتمنى فيها النجاح وأن أنجح في التتويج مع فريقي الجديد بالبطولات".

رسميًا - الدحيل يتعاقد مع مهند علي 5 سنوات

وأعلن نادي الدحيل القطري، عن التعاقد مع العراقي مهند علي "ميمي"، لاعب نادي الشرطة العراقي لمدة 5 سنوات مقبلة.