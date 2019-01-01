مهند عسيري بين الهلال والشباب

اللاعب اقترب من الاتفاق اتفق مع إدارة ناديه للبحث عن عروض من قبل الأندية الأخرى لشراء المتبقي من عقده

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب اللاعب مهند عسيري، مهاجم فريق الأهلي لكرة القدم، من الرحيل عن النادي.

وبحسب تقارير محلية فأن اللاعب اقترب من الاتفاق اتفق مع إدارة ناديه للبحث عن عروض من قبل الأندية الأخرى لشراء المتبقي من عقده، (عام ونصف).

ويرغب اللاعب في المشاركة والتواجد في المباريات بشكل أساسي، مما ساعد في توفر الرغبة المشتركة في فض الشراكة بينهما.

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(📸: @AlNassrFC ) pic.twitter.com/x6rkOdKH0Z — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 24, 2019

التقارير أكدت أن عسيري تلقى عرضين متقاربين من ناديي الهلال، والشباب، على أن تجتمع معه إدارة الأول للاتفاق على بنود العقد الذي يمتد لموسم ونصف الموسم، وحال لم يتفقا فإنه سيتجه للآخر للتوقيع مع إدارته للفترة ذاتها.

يذكر أن عسيري، سبق أن مثل الشباب في عام 2014، وحقق معه بطولة كأس الملك، التي كسبها أمام الأهلي، قبل ارتداء قميصه.