مهمته الأولى انتحارية .. هنري يتولى تدريب شباب فرنسا رسميًا!

الاتحاد الفرنسي يعلنها رسميًا.

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشكل رسمي عن تولي أسطورة آرسنال تييري هنري لتدريب منتخب الشباب تحت 21 عامًا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وأكد خلاله أن هنري سيبدأ عمله مع الفريق بشكل فوري.

وأكد البيان أن أسطورة منتخب فرنسا المعتزل قد وقع على عقود تجعله يستمر في قيادة فريق الشباب حتى عام 2025 وأن أول بطولة رسمية له ستكون في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

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وكتب الاتحاد الفرنسي في بيانه: "نجم فرنسا السابق سيقود شبابنا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عامًا وفي أولمبياد باريس 2024".

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هنري كان قد تولى من قبل تدريب موناكو ومونتريال إمباكت كمدير فني، وكان مدربًا مساعدًا في منتخب بلجيكا قبل أن يستمر لفترة بعيدًا عن التدريب منذ 2022.