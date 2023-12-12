مهمة صعبة .. ألمانيا تناشد توني كروس قبل اليورو!

"أطلب منه كل يوم أن يتراجع.. ولكن!"

يستعد المنتخب الألماني لخوض منافسات يورو 2024 الصيف المقبل على أرضه، حيث وقع ضمن المجموعة الأولى إلى جانب "اسكتلندا والمجر وسويسرا".

ويحاول المدير الفني يوليان ناجلسمان الاستقرار على توليفة مميزة، لإنهاء لعنة سوء النتائج التي تواجه "المانشافت" في السنوات الأخيرة.

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن منتخب ألمانيا يحلم بعودة توني كروس، نجم ريال مدريد، إلى صفوفه في اليورو.

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وأضافت: "لم يفكر صاحب الـ33 عامًا في ارتداء قميص ألمانيا مرة أخرى، منذ اعتزل اللعب الدولي في يوليو 2021".

وزادت: "كروس يركز فقط على إنهاء مسيرته مع ريال مدريد، والعودة للمانشافت (مستحيلة)، حيث لا يريد أخذ مكان أحد زملائه في المنتخب".

من جهته، قال الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، في مقابلة مع منصة "دازن" أمس الإثنين: "لاعب مثله ما زال يلعب بمثل هذا المستوى المرتفع، ينبغي أن يتواجد في المنتخب، أطلب منه ذلك كل يوم، لكنه قراره (عدم التراجع عن الاعتزال الدولي)".

كان كروس المتوج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل اعتزل اللعب الدولي بعد يورو 2021، عقب مشاركته في 106 مباريات دولية.