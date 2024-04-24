"مهمة شبه مستحيلة".. موسيالا يتحدث عن صدام ريال مدريد وميسي "الملهم" وتوهج بيلينجهام!

"لن أراهن بالمال على فشل كروس"

أكد جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ، رغبته الكبيرة في خوض مواجهتي ريال مدريد، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه "طالما حلم بوجوده في مباريات كهذه".

وقال موسيالا، في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتطلع حقًا إلى هاتين المباراتين، لطالما حلمت بوجودي في مثل هذه الاختبارات، منذ كنت صغيرًا".

وأضاف: "ذكرياتي مع جود بيلينجهام رائعة في منتخبات الناشئين بإنجلترا، كنا رفقاء في الغرفة وكانت لدينا علاقة رائعة، وحتى يومنا هذا نحن أصدقاء مقربون، وسعيد بما فعل في ريال مدريد، فهو لم يفاجئني على الإطلاق، حيث يتميز بعقلية رائعة وثقة كبيرة في نفسه".

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وتطرق موسيالا إلى زميله في منتخب ألمانيا توني كروس، نجم ريال مدريد: "تمريرات كروس؟، إنه دقيق للغاية بقدمه اليمنى، ولن أراهن بالمال على تلك القصة [يضحك]، فهو يمرر دائمًا في المكان الصحيح، أنا متحمس لرؤية ما يمكننا القيام به معا كفريق في بطولة أوروبا".

وعن مثله الأعلى في كرة القدم، أوضح: "كنت دائمًا مفتونًا بليونيل ميسي، نشأت وأنا أشاهد ليو ونيمار، كانا المفضلين لدي، لأنهم استمتعوا كثيرا وجلبوا الكثير من الفرح للعبة، كنت أذهب إلى الحديقة وأحاول تقليدهم، لطالما ألهمتني الطريقة التي لعب بها ميسي ونظرت إلى ما فعله لمعرفة ما إذا كان بإمكاني تقليده".

وختم: "لا يمكنني مقارنة نفسي بميسي على الإطلاق، هذه مهمة شبه مستحيلة، أعتقد أن مقارنتي بليو أو أي لاعب آخر تذهب سدى، آخذ مهنتي عامًا بعد عام وأواصل العمل لمحاولة أن أكون أفضل وأفوز بالألقاب".