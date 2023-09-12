مهمة إنقاذ .. جون تيري يعترف بدخوله الحسابات السعودية بشكل طارئ

بعدما ساهم في هبوط ليستر سيتي الإنجليزي، اتجاه سعودي لانتشال جون تيري

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يبدو أن الإنجليزي جون تيري سيكون واحدًا من أفراد الثورة السعودية خلال الموسم الجاري، إذ دخل حسابات أحد أندية دوري روشن.

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صاحب الـ42 عامًا رحل بنهاية الموسم الماضي عن الجهاز الفني لليستر سيتي الإنجليزي، بعدما قاده للهبوط لدوري الدرجة الثانية، ليعود من جديد للعمل كمدرب في أكاديمية نادي تشيلسي.

لكنه يقترب من الرحيل عن البلوز لقيادة نادي الشباب السعودي، إذ قال في تصريحاته لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "هناك مفاوضات بالفعل، لكن لا يزال الوقت مبكرًا للحديث عنها".

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وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات متوقفة على انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي السعودي، ليحسم رئيسه هذا الملف.

الشباب ينتظر إجراء انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة، لاختيار رئيس جديد بعد حل المجلس السابق برئاسة خالد الثنيان، على خلفية استقالة بعض الأعضاء اعتراضًا على انتقال المدافع حسان تمبكتي للهلال.

يشار إلى أن الليث الأبيض كان قد أقال مدربه الهولندي مارسيل كايزر، بعدما خسر مباراتين من أصل خمس خاضها في دوري روشن، وتعادل في اثنتين.

ويقبع الليوث في المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب حاليًا برصيد نقطتين فقط.

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