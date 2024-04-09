مهمة إنقاذ من أموال السعودية .. نيمار يخطط لاستثمار كبير في البرازيل

اتحد مع والده نحو مهمة إنقاذ في البرازيل..

SHAHID

يدرس البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، حاليًا خوض تجربة استثمارية جديدة في بلاده، أو بالأحرى هي مهمة إنقاذ.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرازيلي كان قد انضم للزعيم في الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يتقاضى بموجبه 100 مليون جنيه إسترليني في الموسم تقريبًا.

هذه الأموال يبدو أن نيمار سيستغلها لإنقاذ ناديه الأسبق سانتوس، فوفقًا لـ"موندو ديبورتيفو" نقلًا عن موقع "Beting" فإن نجم الهلال ووالده ينويان شراء النادي البرازيلي، لإنقاذه من كبوته بعدما هبط لدوري الدرجة الثانية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضح الموقع أن هذه الخطوة فكر بها نيمار بعدما علم كذلك أن النادي مديون بما يقدر بـ130 مليون يورو، لتزداد أزماته بعد الهبوط.

يذكر أن سانتوس؛ النادي الذي بدأ به نيمار مسيرته الكروية، هبط من دوري الدرجة الأولى البرازيلي بعدما احتل المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، ليخوض منافسات الدرجة الأدنى لأول مرة في تاريخه.

SHAHID