"مهزلة إفريقية" .. رياض محرز يثير الجدل بعد تفضيل محمد صلاح وأشرف حكيمي عليه

ردود أفعال عنيفة بعد استبعاد رياض محرز من الجائزة الإفريقية

فاجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، العالم أجمع؛ بـ"استبعاد" الجناح الجزائري رياض محرز والحارس المغربي ياسين بونو، ثنائي الأهلي والهلال على التوالي، من القائمة النهائية لأفضل لاعب في القارة 2023.

الاتحاد الإفريقي للعبة رشح الثلاثي المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين؛ للتنافس النهائي على جائزته السنوية.

ومن ناحيته.. وصف الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي، "استبعاد" محرز من القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا، بـ"المهزلة" والأمر المثير للاشمئزاز.

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دراجي استعرض عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أرقام محرز في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، مع مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل الانتقال إلى الأهلي السعودي؛ بتسجيله 17 هدفًا وصناعته 19 آخرين، مع تتويجه بالثلاثية التاريخية "الدوري، أبطال أوربا، كأس الاتحاد"؛ قائلًا: "يبدو أن معاير التتويج بالجائزة تغيرت".

ومن ناحيته.. نشر رياض محرز، ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، يتضمن مقطع فيديو يظهر مهاراته الفنية، خلال فترة تواجده مع مانشستر سيتي، في الموسم الماضي.

وظهر محرز في بداية هذا الفيديو؛ وهو يوجه إشارات "الصمت" أو "السكوت"؛ الأمر الذي فسره البعض، بأنه يقصد منه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد استبعاده من الجائزة، بشكل رسمي.