مهتم بعرض النصر؟ مدافع مانشستر يونايتد يطلب نصيحة كريستيانو رونالدو بعد مفاوضات "العالمي"

مدافع مانشستر يونايتد تواصل مع كريستيانو رونالدو بعد مفاوضات النصر معه..

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي نصيحة إلى الإيفواري إريك بايي زميله السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يجري حاليًا محادثات للانضمام إلى صفوف "العالمي".

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية كشفت أن بايي دخل في مفاوضات مع فريقين سعوديين، يقال إن أحدهما النصر، في صفقة قد تبلغ قيمتها 25 مليون يورو.

التقرير أشار إلى أن المدافع الإيفواري ناقش المفاوضات مع رونالدو، للحصول على كل ما يخص الدوري السعودي، والحياة في المملكة.

ولم يكشف التقرير عن تفاصيل نصيحة رونالدو إلى بايي، لكن من المؤكد أنه سيرحل عن مانشستر يونايتد، لخروجه من خطط إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر".

وبينما رحل البرازيلي أليكس تيليس إلى النصر قادمًا من مانشستر يونايتد، من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة مفاوضات مكثفة بين "العالمي" والنادي الإنجليزي من أجل إتمام صفقة بايي، الذي يدخل الموسم الأخير في عقده مع "الشياطين الحمر".