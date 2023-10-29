مهاجم ليفربول السابق: محمد صلاح وراء رحيلي!

محمد صلاح تسبب في رحيل مهاجم ليفربول السابق....

كشف تايو أونيي، لاعب نوتنجهام فورست، الحالي وليفربول السابق، أن محمد صلاح، وساديو ماني، كانا سببًا أساسيًا في رحيله عن صفوف الريدز.

ولم يشارك المهاجم النيجيري، لمدة ست سنوات مع ليفربول، وقضى معظم تلك الفترة خارج صفوف الريدز، في ألمانيا وهولندا وبلجيكا على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى نوتنجهام فورست مقابل 6.5 ملايين جنيه استرليني في 2021.

وتألق اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، مع نوتنجهام هذا الموسم إذ شارك في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

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وتذكر أونيي فترته مع ليفربول، وقال عنها في تصريحات صحفية: "الجلسات التدريبية كانت رائعة، بالنسبة لي كلاعب تلك كانت البيئة التي كنت أرغب فيها دائمًا".

وتابع: "ولكن في الحياة يتعين عليك في بعض الأحيان اتخاذ قرارات صعبة، لقد أدركت أنني بحاجة إلى المشاركة في المباريات بانتظام، في ذلك الوقت كان يوجد صلاح، وماني وفيرمينو".

وأضاف: "كنت أعلم بوجود هؤلاء، أن فرصة اللعب بانتظام كانت ضئيلة للغاية، كان من الصعب الرحيل، ولكنه قرار كان عليّ اتخاذه".