مهاجم جديد يرفض خلافة سواريز في برشلونة!

لست مستعدًا لهذه الخطوة..

يأتي التعاقد مع مهاجم صريح كأولوية قصوى حاليًا بالنسبة لإدارة برشلونة، وفي هذا السياق طُرحت العديد من الأسماء أتى على رأسها المرشح الأول والأهم لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر.

لكن أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية أخرت كثيرًا من جلب خليفة لويس سواريز وأفشلت فكرة التعاقد لاوتارو في ظل ما طلبته إدارة إنتر من أموال ضخمة، لتبدأ أسماء أخرى في الظهور.

أحد تلك الأسماء كان ميرون بوادو، مهاجم ألكمار، الذي سبق وأن جذب انتباه برشلونة منذ أشهر، وعاد اسمه للتردد مرة أخرى بعد وصول مواطنه رونالد كومان إلى تدريب العملاق الكتالوني.

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سُئل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عن إمكانية التحاقه ببرشلونة، فكانت إجابته مُحبطة نوعًا ما، حيث قال للصحافة "لا أظن أنني جاهز لهذه الخطوة بعد".

وتابع متحدثًا عن ترشيح كومان له "لا أعرف أي شيء حيال ذلك، إذا أرادني أي نادٍ فعليهم الاتصال بوكيلي".

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كومان كان أول من منح بوادو فرصة تمثيل منتخب هولندا، إذ ضمه إلى الطواحين بعد تألقه مع ألكمار في الدوري، وتمكن اللاعب الشاب من إحراز أول أهدافه الدولية أمام إستونيا في 19 نوفمبر الماضي خلال الفوز بخماسية نظيفة.

هذا الهدف كان بوابة بداية اهتمام برشلونة به، وبشكلٍ عام فقد قضى بوادو موسمًا استثنائيًا مع فريقه سجل خلاله 14 هدفًا.

من ضمن المميزات التي تحفز المسؤولين الكتلان على ضم بوادو هو قدرته على اللعب في مركز المهاجم الصريح بنفس قدر اللعب على الأجنحة، ميزة مهمة خصوصًا وأن البرسا يُعاني من عدم وجود أجنحة في آخر سنتين.

الجدير بالذكر أن كومان وبحسب الصحافة قد أخرج لويس سواريز من حساباته للموسم الجديد وإن بقيّ سيعتمد عليه كبديل، كما يحاول المدرب الهولندي جلب مواطنه الآخر دوني فان دي بيك لدعم منتصف الميدان حاليًا.