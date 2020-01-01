مهاجم جديد يؤكد مفاوضات برشلونة معه لخلافة ديمبيلي وسواريز

هل يُنهي البرسا الصفقة؟

يبدو أن رحلة بحث برشلونة عن مهاجم صريح لإكمال الموسم به لن تتوقف، وهذه المرة بعدما انضم لورين مورون، مهاجم ريال بيتيس ، إلى قائمة من تسعى إدارة البلوجرانا لضمهم في الفترة المقبلة.

الاتحاد الإسباني يُعطي الحق للأندية في أن تقوم باستبدال أي لاعب لديه إصابة طويلة ستبعده لمدة لا تقل عن 5 أشهر عن الملاعب، وفي ظل إصابة الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، يمكن للبرسا ضم مهاجمًا واستبعاد أحدهما من القائمة.

الصحف الإسبانية أكدت أن برشلونة سيستبعد ديمبيلي من القائمة ويضم مهاجمًا محله بُناء على رغبة كيكي سيتين الملحة في التعاقد مع رقم 9، وطُرح اسمان، الأول أنخيل رودريجيز، مهاجم خيتافي ، والثاني لوكاس بيريز، مهاجم ديبورتيفو ألافيش .

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بدوره، فقد كشف لورين مورون في حوار إعلامي أن تواصلًا قد حدث بين وكيله وبين مسؤولي برشلونة، حيث قال "لقد وصلني اهتمامهم بالتعاقد معي بالفعل.".

كما أضاف "لن أخفي أنه من دواعي سروري أن يهتم أحد أفضل الأندية في العالم بي، أعلم أنهم قد يستبدلوني بديمبيلي، ولكن هذا عمل وكيلي وليس أنا.".

وأتم "إنه النادي الأفضل في العالم وفوق كل هذا، إنه النادي الذي يمتلك اللاعب الأفضل في العالم.".

صحيفة موندو ديبورتيفو كشفت أن مورون، البالغ من العمر 26 عامًا، يمتد تعاقده في بيتيس حتى 2022 مع وجود شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو لمن يُريد شرائه.

يذكر أن مورون قد أحرز هذا الموسم 8 أهداف في الدوري الإسباني واثنين في كوبا ديل ري مع صناعته لثلاثة آخرين خلال 24 مشاركة مع ريال بيتيس.

