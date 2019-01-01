هدف يحفر اسم رونالدو بتاريخ يوفنتوس للقرن الحالي

الدون البرتغالي لا يتوقف عن كتابة التاريخ مع السيدة العجوز، وفي الثواني الأخيرة

نجح نادي يوفنتوس في الفوز على ضيفه جنوى ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم وذلك بعد أن سجل رونالدو هدف الفوز لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

كان الفريق الضيف قد نجح في التعادل بعد أن تقدمت كتيبة السيدة العجوز، وعلى الرغم من تسجيل رونالدو الهدف القاتل إلا أن حكم المباراة احتسبه تسلل.

ليتمكن بعد ذلك الدون من الحصول على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة سجل منها هدف الفوز ليخطف الثلاث نقاط.

تمتلك رونالدو إذن الصدارة في أمان ✅ pic.twitter.com/zIIz7wmU14 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2019

أصبح النجم البرتغالي هو أول من يسجل في المباريات الخمس الأولى ليوفنتوس بملعبه في القرن الحالي.

يذكر أن يوفنتوس متصدر بطولة الدوري الإيطالي بالوقت الحالي بعد أن نجح في الفوز على منافسه الأول إنتر بقمة البطولة منذ عدة جولات.