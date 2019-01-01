مهاجم الوحدة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

صاحب السوبر هاتريك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فاز ليوناردو دا سيلفا مهاجم الوحدة الإماراتي بلقب أفضل لاعب للجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتألق المهاجم البرازيلي بشدة خلال مباراة فريقه ضد الريان القطري، وأحرز 4 أهداف (سوبر هاتريك) قاد بهم الوحدة لقلب الطاولة على رأس الفريق القطري وهزيمته 4-3 بعدما خرج من الشوط الأول متأخرًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ومنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ليوناردو دا سيلفا درجة 9.9 في تقييم اللاعبين، فيما حل ثانيًا ريكاردو لوبيز لاعب جونبك هيونداي موتورز بتقييم 9.8 وقد سجل هدف وصنع آخر في مباراة فريقه ضد أوراوا ريد دياموندز.

وسيطر نجوم الأندية العربية على قائمة اللاعبين الثمانية الأفضل في الجولة الرابعة، إذ ضمت القائمة كلًا من جيلمان ريفاس مهاجم الريان وتشافي نجم وسط السد والإيطالي سيباستيان جيوفينكو صاحب هدف فوز الهلال على الاستقلال الإيراني وأخيرًا عمر السومة نجم أهلي جدة السعودي.