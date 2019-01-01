مهاجم الهلال قريب من العودة إلى الدوري الإسباني

لم يُقدم سوريانو ما يشفع له البقاء رفقة الموج الأزرق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة أحد أندية الليجا في التعاقد مع مهاجم نادي الهلال السعودي جوناثان سوريانو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة «elgoldigital» أشارت أن نادي إسبانيول يتجه لاستعادة سوريانو «33 سنة» المحترف بنادي الهلال.

وعللت التقارير الإسبانية رغبة إدارة إسبانيول تستهدف التعاقد مع اللاعب الناشط حاليًا بالدوري لوجود صعوبة كبيرة في الحفاظ على هدافة بورخا إيجليسياس، الذي تألق في الموسم الماضي وسجل 17 هدفا في الدوري الإسباني.

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تقارير مقربة من الهلال أشارت إلى أن إدارة النادي ترغب في الاستغناء عن الحارس العماني علي الحبسي والثنائي الإسباني ألبرتو بوتيا وسوريانو.

ولم يُقدم سوريانو ما يشفع له البقاء رفقة الموج الأزرق منذ انضمامه للفريق في يناير 2019، حيث أن فئة كبيرة من الجماهير طالبت بعدم استمراره مع الفريق.

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سوريانو قدم مع الهلال مستوى متواضعًا، حيث شارك في 11 مباراة بكافة البطولات خلال الستة أشهر الماضية، ولم يسجل سوى 3 أهداف.