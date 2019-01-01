مهاجم الريان يدعو الجماهير القطرية لمساندتهم أمام الوحدة

مباراة مهمة للريان في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دعا لوكا بورجيس مهاجم الريان جماهير الفريق والجماهير القطرية بشكل عام لدعم فريقه ومساندته لتحقيق الفوز على الوحدة الإماراتي في المباراة المهمة للفريقين في دوري أبطال آسيا.

ويمتلك كل فريق من فرق المجموعة الثانية 3 نقاط من مباراتين، ولذا تبدو مباريات الجولة الثالثة حاسمة للغاية في صراع التأهل للدور القادم.

وهو ما أكده المهاجم البرازيلي، بقوله "لا بديل أمامنا سوى الفوز على الوحدة وحصاد النقاط الكاملة، وذلك للتمسك بحظوظنا في المنافسة على التأهل للدور التالي في هذه المجموعة الصعبة التي تتساوى بها كل الفرق بـ3 نقاط".

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أضاف حسبما نقل موقع كووورة "ندعو الجماهير الريانية بشكل خاص والقطرية بشكل عام للحضور إلى الملعب من أجل تشجيع اللاعبين ومساندتهم في هذه المهمة الآسيوية، الجمهور هو رقم واحد بالنسبة لنا وحضوره سيكون حافزًا لنا لتقديم الأفضل وتحقيق الفوز".

أتم "اللاعبون مستعدون لتقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز، استعداداتنا كانت جيدة واللاعبون متحمسون للدفاع عن شعار الفريق من أجل إسعاد الجماهير".

يُذكر أن الريان كان قد افتتح مشواره في البطولة بالخسارة القاسية أمام اتحاد جدة في السعودية بخمسة أهداف مقابل هدف، وبعدها فاز على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدفين مقابل هدف.