تين كات: الريان كتاب مفتوح، لكن المباراة لن تكون سهلة

مدرب الوحدة يتحدث قبل مواجهة الفريق القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد هينك تين كات المدير الفني للوحدة الإماراتي على صعوبة مواجهة الريان ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، رغم أنه وصف منافسه القطري بالكتاب المفتوح.

وسيحل الوحدة ضيفًا على الريان مساء غدٍ الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ويمتلك كل فريق 3 نقاط من انتصار وخسارة.

ونقل موقع كووورة عن المدرب الهولندي قوله "مواجهة الريان لن تكون سهلة، فهي أمام فريق قوي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ويضم بين صفوفه لاعبين على مستوً عالٍ، من الضروري أن نكون في منتهى الحذر عند مواجهته".

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"المنافس كتاب مفتوح بالنسبة لنا، ونعرف عنه كل شيء كما أنه يعرف عن الوحدة كل شيء أيضًا، سواء مواطن القوة والضعف".

وحول قوة المجموعة وحصول على فريق على 3 نقاط من أول جولتين، أضاف تين كات "المجموعة قوية للغاية وكل الفرق متقاربة في المستوى، وعمومًا تركيزي دائمًا على فريقي وكيفية تحقيق أهدافنا دون أن نشغل تفكيرنا أو اهتمامنا بالفرق الأخرى".

وقال المدرب أخيرًا أن التعادل مع الظفرة في المباراة الأخيرة من دوري الخليج العبي لن يترك أثرًا كبيرًا على الفريق، خاصة أن الريان تعادل أيضًا مع السيلية في الجولة الأخيرة من دوري نجوم قطر.